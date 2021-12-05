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Политолог Коровин уверен, что в военном конфликте России и Украины заинтересованы США
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Политолог Коровин уверен, что в военном конфликте России и Украины заинтересованы США

Политика
Политолог Коровин уверен, что в военном конфликте России и Украины заинтересованы США
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Москве и Киеву не нужна война, в ней заинтересован только Вашингтон. Об этом рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Россия не планирует никакого «вторжения», о котором говорит Запад. Кремль настаивает на выполнении Минских соглашений и всячески показывает, что все противоречия должны быть решены политически. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил, кто заинтересован в военной эскалации в Европе.

«Заинтересован, очевидно, Вашингтон, который управляет сегодня Украиной безраздельно, в своих интересах. Эксплуатируя эту территорию не только экономически, а пытаясь использовать Украину для принесения каких-либо неудобств российской стороне», — подчеркнул Коровин.

Политолог Коровин уверен, что в военном конфликте России и Украины заинтересованы США
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что через ВСУ Белый дом хочет доставить проблем Москве. Он рассчитывает, что российская армия будет вымотана конфликтом с соседним государством. После этого Вашингтон может оказать политическое давление.

Вероятно, он попытается подключить своих союзников. Однако, по мнению эксперта, это опасный сценарий, поскольку это может спровоцировать военный конфликт России и НАТО, а этого в США боятся.

Ранее российский политик Александр Шерин отреагировал на антироссийские заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он отметил, что Россия ни с кем не собирается воевать, не борется ни за какие «сферы влияния», но намерена последовательно отстаивать свои экономические и политические интересы.

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украина сша война военный конфликт
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