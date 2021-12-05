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Sony неожиданно выпустила трейлер продолжения «Человека-паука: Через вселенные»

Общество
Sony неожиданно выпустила трейлер продолжения «Человека-паука: Через вселенные»
pixabay.com  /  ErikaWittlieb

Вашингтон, 5 декабря. Компания Sony внезапно презентовала первый трейлер сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Ролик разделен на две части. Первый эпизод показывает повзрослевших Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а второй — экшн-сцену с Пауком из вселенной будущего.

Sony при этом сообщила, что этот мультик будет разделен на две части. Премьера первой состоится 27 октября следующего года, а до выхода второго эпизода придется подождать. Sony в данный момент пока даже примерную дату премьеры второго мультфильма не назвала.

Оригинальная лента имела подзаголовок «Через вселенные». Премьера состоялась 6 декабря 2018 года. Мультфильм за время проката в мире набрал более 375 млн долларов. При этом бюджет киноленты составлял 90 млн долларов. Проект получил оценку в 8.40 балла из десяти на ресурсе IMDb.

Актриса Зендея, которая играет в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» недавно вспомнила о забавных случаях во время съемок. По ее словам, из-за разницы в росте у нее с Томом Холландом возникали проблемы.

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человек-паук мультик через вселенные
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