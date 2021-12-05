Политолог Коровин: Россия не заинтересована в войне с Украиной

Москва, 5 декабря. На протяжении всего постмайданного периода Москва демонстрировала, что не собирается воевать против Киева. Об этом рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Запад неоднократно заявлял о мнимом «вторжении» России в соседнее государство. Эксперт поделился своим мнением в интервью для «Украина.ру».

«Все постмайданные годы продемонстрировали, что Россия войны с Украиной не хочет. Она делает ставку на политическое разрешение всех противоречий. Отсюда усилие по настаиванию на реализации Минских соглашений и постоянные закалинания российской стороны о том, что «Минску» нет альтернативы», — отметил Коровин.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что если бы Кремль был заинтересован в силовом захвате, то это произошло бы сразу после Майдана, когда у Киева не было армии, а участники протестов могла успешно противостоять специальным отрядам. Однако Москва на это не пошла, поскольку предпочитает мирное урегулирование конфликтов.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке ФАН предупредила о серьезной угрозе для европейских стран в связи с политикой официального Киева. По ее мнению, Россия не заинтересована в военном конфликте.