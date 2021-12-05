Bloomberg: Лавров поспорил с Блинкеном из-за Украины

Вашингтон, 5 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели напряженный диалоге по теме на Украине во время встречи в Стокгольме. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии. Газета сообщает, что к этому привело обсуждение ответных мер Запада в случае «российской агрессии» на Украине и размещения рядом российских войск.

«Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу», — говорится в статье Bloomberg.

Глава Госдепа США в свою очередь назвал НАТО «защитным альянсом». Он также обвинил экс-президента Украины Виктора Януковича в преступлениях против украинцев.

Ранее Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины. В Госдепе отметили, что такие ограничения раньше не применялись. Белый дом намерен предварительно оповестить Кремль о деталях своих возможных намерений.