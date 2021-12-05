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Психолог Йернелев объяснила влияние недостатка сна на организм

Общество
Психолог Йернелев объяснила влияние недостатка сна на организм
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 5 декабря. При недосыпе повседневная жизнь становится для человека сложной. Особенно это касается выполнения монотонной работы. Об этом рассказала лицензированный психолог Сусанна Йернелев.

Эксперт ответила, что до конца неизвестно, почему человеку вообще нужен сон. Однако это действительно необходимость для любого живого организма. Не существует животных, которые не спали бы. Даже скопления нервных клеток демонстрируют что-то вроде состояния покоя. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

«Первый и, пожалуй, самый яркий признак недосыпания — чувство усталости и сонливости. Недосып затрагивает и общее психическое состояние. Жизнь кажется сложнее обычного, и человеку часто вообще не хочется бодрствовать. Если вы психологически в целом не в лучшей форме, на фоне недосыпания это становится особенно очевидно», — отметила психолог.

Сотрудник Института исследований стресса при Стокгольмском университете Юн Аксельссон согласился с утверждением коллеги. Он считает, что концентрация страдает в первую очередь.

Психолог Йернелев объяснила влияние недостатка сна на организм
pexels.com / cottonbro

«Также уязвимы кратковременная память и обучаемость. Чувствительным людям, которым и без того сложно сосредоточиваться, из-за недосыпания приходится особенно тяжело», — подчеркнул эксперт.

По его словам, справиться с недосыпом в конкретных случаях можно разными способами. Если ночь была бессонной, то на работе лучше отказаться от творческих задач. Перед самыми сложными этапами лучше выпить кофе. Также хорошо помогают небольшие прогулки, общение с коллективом (коммуникация — стресс) и короткий сон до получаса.

Ранее телеканал Al Arabiya описал преимущества и недостатки кратковременного отдыха днем. Он может принести здоровью как пользу, так и вред.

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