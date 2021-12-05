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Глава минобороны США не смог ответить на вопрос о «вторжении» России на Украину

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 05:45
Политика
Глава минобороны США не смог ответить на вопрос о «вторжении» России на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 5 декабря. Глава министерства обороны США Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он возможным «вторжение» России на Украину.

Во время общения с журналистами он заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией на Украине. В США продолжают поддерживать идею защиты суверенной территории этой страны.

Публикации о якобы планах России на «вторжение» на Украину появились в западных СМИ. Источником информации выступила американская разведка. Кремль не раз опровергал эти обвинения. В Совфеде также назвали их домыслами и отметили, что Россия не собирается нападать на Украину.

В это же время эксперты подчеркивают, что Киев стягивает силы на границу с ДНР и ЛНР. Это может свидетельствовать о подготовке силовой операции после одобрения кураторов.

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украина сша ллойд остин
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