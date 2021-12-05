Суровая зима придет в некоторые регионы России в ближайшие дни

Москва, 5 декабря. Похолодание на 15 градусов придет в Уральский федеральный округ, температура установится на семь-восемь градусов ниже климатической нормы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Очень холодная погода ожидается в Северо-Западном федеральном округе. В ближайшие три дня там установится температура на 8-10 градусов ниже нормы.

«В Мурманской области, в Карелии будет минус 17-22 градуса, в Вологодской области — до минус 29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14-19 градусов, в ночь на понедельник — даже до минус 22 градусов. Днем температура будет около 15 градусов мороза», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра.

В Ярославской и Ивановской областях ночами ожидается до 15-20 градусов мороза, отметил Вильфанд. В Пермском крае и Кировской области в понедельник температура опустится до 25-28 градусов ниже нуля.

В Свердловской области в понедельник начнется резкое похолодание — температура ночью опустится до минус 13-18 градусов. В Челябинской и Курганской областях ожидается до 15-20 градусов мороза, заключил метеоролог.

Ранее в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что по-летнему теплая погода вернется на территорию Краснодарского края в ближайшие дни. Уже 5 декабря столбики уличных термометров покажут до +16 градусов, 6 и 7 декабря возможно до +20 градусов.