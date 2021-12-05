Телеканал Al Jazeera перечислил овощи и фрукты с высокой концентрацией железа

Доха, 5 декабря. Железо является важнейшим микроэлементом для человеческого организма, а потому нужно регулярно употреблять продукты, богатые им. Об этом сообщает Al Jazeera.

Дефицит железа приводит ко множествам заболеваний, в том числе и анемию. Чтобы это предотвратить, нужно поправить свой рацион в пользу некоторых овощей и фруктов.

Свекла

Это простой и недорогой овощ, в котором много железа, а также витамина С, кальция и растительного белка. Его сок является отличной профилактикой для борьбы с анемией.

Шпинат

Это зеленое растение стоит употреблять для укрепления костей и зрения. В нем, кроме железа, содержится магний и витамина А, К и С.

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Капуста

Еще один доступный овощ, который имеет очень богатый состав. Это железо, витамин B6, антиоксиданты, клетчатка и фолиевая кислота.

Гранат

Является лучшим фруктом для повышения гемоглобина в крови. Богат железом, белком, кальцием и витамином С.

Яблоки

Самый очевидный фрукт. То, что он «ржавеет», если его оставить на столе на час, знает каждый человек еще с детства. Диетологи утверждают, что одного яблока с кожурой хватает для восполнения суточной нормы железа.

Ранее диетолог, эндокринолог Анна Коновалова рассказала, что людям с болезнями сердцами необходимо отказаться от продуктов, насыщенных жирами, трансжирами и сахаром. Кроме того, важно ограничить потребление продуктов глубокой переработки.