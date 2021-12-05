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Читатели The Times призвали НАТО не лезть в дела Украины

Политика
Читатели The Times призвали НАТО не лезть в дела Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 5 декабря. Россия и НАТО обвинили друг друга в раскачивании ситуации на Украине. Читатели британского издания The Times предложили Западу отстать от Киева и не лезть в его дела.

Глава МИД России Дмитрий Лавров предупредил Североатлантический альянс относительно его приближения к границам РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что если Москва начнет «наступать» на Украину, то Вашингтон ответит жестко. Британцы поделились своим мнением в комментариях к статье автора Марка Беннеттса.

«Йенс Столтенберг провоцирует русских без нужды. Я думаю, он просто отрабатывает свой хлеб. А вообще, зачем нам нужна НАТО после того, как развалился СССР?» — поинтересовался Alistair Moore.

Thy Kingmaker предложил пофантазировать. Как бы США себя вели, если бы Россия разместила свое вооружение где-нибудь в Мексике или Канаде?

«Россия владела Украиной еще в XVIII веке. Пусть россияне и украинцы сами решают свои проблемы. Через тридцать лет они будут счастливо жить вместе. НАТО должна делать то, что у нее получается лучше всего: сидеть в стороне, финансировать военную промышленность США и ничего не делать», — подчеркнул Jens Braunshausen.

Lady Dorin предложила подумать над ситуацией более просто. Если «Северный поток — 2» не будет запущен, то Россия просто отключит газ Европе, и она ничего не сможет противопоставить.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки помнить о мировых событиях, к которым были причастны США. Она процитировала слова американского политика о возможности вступления Украины в НАТО и позиции России по этому вопросу.

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