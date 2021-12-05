ProPersonnel: декабрь является лучшим временем для просьб о повышении зарплаты

Москва, 5 декабря. Разговор об увеличении зарплаты или повышении должности всегда является крайне волнительной затеей. Однако существует время, в которое шансы на успех будут повышены, рассказала гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

По словам специалиста, наилучшим периодом станут первые недели декабря. Именно в это время финансовые и кадровые службы компаний занимаются составлением бюджета на текущий год, куда и могут внести лишние затраты на сотрудников. Еще больше увеличить шансы поможет грамотная подготовка и уверенность в своих силах, передает радио Sputnik.

«Сотрудник должен подготовить отчет и показать руководителю результаты: что было в начале года и что стало в конце. Это может быть увеличение продаж, или рост числа клиентов, или успешные примеры рекламных кампаний», — посоветовала Долякова.

Также, отметила эксперт, важно показать свой энтузиазм. Работодатель обратит внимание на то, «выгорел» ли сотрудник, поэтому нужно убедить всех, что силы остались даже несмотря на конец года, заключила Долякова.

Аналитик Анастасия Ускова считает, что шансы на повышение зарплаты во многом зависят и от самой работы. Так, первыми в очереди стоят сотрудники сферы IT.