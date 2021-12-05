Ученые из США связали тип личности с финансовым успехом человека

Вашингтон, 5 декабря. На финансовый успех человека больше влияет тип его личности, чем опыт и рекомендаций экспертов, выяснили ученые из Университета штата Джорджия.

Исследователи пригласили к участию в эксперименте 395 человек. Участники исследования заполнили анкеты, после чего их распределили на группы согласно диспозициям личности, которые ученые относят к «Большой пятерки».

Эта модель отражает то, как люди воспринимают друг друга. В «Большую пятерку» входят: открытость опыту, доброжелательность, сознательность или добросовестность, экстраверсия и нейротизм, сообщает «Север-Пресс».

В итоге ученые определили три типа личности: «чрезмерно контролируемый», «контролируемый» и «устойчивый». Выяснилось, что большинство добровольцев относилось к первой группе.

Однако финансовый успех больше сопутствовал «устойчивым» участникам исследования. Ученые отмечают, что такие люди готовы идти на риск, но учитывают последствия и не переоценивают свои возможности.

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