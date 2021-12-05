Киев, 5 декабря. Украинская компания «Энергоатом» собирается приобрести у американской корпорации Westinghouse невостребованные реакторы, что вызвало бурную реакцию соцсетей.

Организация из США изготовила два реактора, но не использовала их для своих проектов. Хмельницкая АЭС планирует купить их в кредит, что украинцы не оценили.

«Они поняли, что мы все подбираем, весь ненужный им мусор», — добавила Ирина Д.

Светлана Ш. уверена, что Украина в итоге купит реакторы. Если хозяин в лице США прикажет, то так и будет.

«Зеленский уже не знает, как угодить», — отреагировала Ирина Н.

Пользователь R Ro отметил, что американцы продают ненужный им реактор. По его мнению, они отличные экономисты, раз реализовали такой товар по высокой цене.

«Неудивительно. Потом это еще и шарахнет, привет Чернобыль 2.0», — написал Yahooshkiii.

Александр Г. не удивляется, что подобное происходит на Украине. Это такая «помощь» от Запада за то, что Киева разорвал отношения с Москвой. Страна убила свое производство, а ей в ответ лишь кредиты от МВФ.

Ранее корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма, которые участвовали в Русской весне. Он выяснил, как они относятся к идее возвращения полуострова в состав Украины.