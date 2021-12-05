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Пользователи Facebook насторожились идеей покупки Украиной реакторов у США

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 04:25
Общество
Пользователи Facebook насторожились идеей покупки Украиной реакторов у США
wikipedia.org  /  Renessaince / CC BY-SA 4.0

Киев, 5 декабря. Украинская компания «Энергоатом» собирается приобрести у американской корпорации Westinghouse невостребованные реакторы, что вызвало бурную реакцию соцсетей.

Организация из США изготовила два реактора, но не использовала их для своих проектов. Хмельницкая АЭС планирует купить их в кредит, что украинцы не оценили.

«Они поняли, что мы все подбираем, весь ненужный им мусор», — добавила Ирина Д.

Светлана Ш. уверена, что Украина в итоге купит реакторы. Если хозяин в лице США прикажет, то так и будет.

«Зеленский уже не знает, как угодить», — отреагировала Ирина Н.

Пользователь R Ro отметил, что американцы продают ненужный им реактор. По его мнению, они отличные экономисты, раз реализовали такой товар по высокой цене.

«Неудивительно. Потом это еще и шарахнет, привет Чернобыль 2.0», — написал Yahooshkiii.

Александр Г. не удивляется, что подобное происходит на Украине. Это такая «помощь» от Запада за то, что Киева разорвал отношения с Москвой. Страна убила свое производство, а ей в ответ лишь кредиты от МВФ.

Ранее корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма, которые участвовали в Русской весне. Он выяснил, как они относятся к идее возвращения полуострова в состав Украины.

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украина сша реакторы
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