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Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в Генсовет «Единой России»

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 04:25
Политика
Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в Генсовет «Единой России»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Салехард, 5 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав Генсовета партии «Единая Россия». В списке из 170 членов Генерального совета «ЕР» он числится под номером десять.

Соответствующее решение было принято по результатам тайного голосования на съезде партии в Москве, сообщает «Ямал-Медиа». До этого Артюхов состоял в региональном политсовете ямальского отделения «Единой России». Губернатор пока не прокомментировал решение однопартийцев, отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора ЯНАО председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в ноябре. Артюхов отметил, что благодарен российскому лидеру за оказанное доверие. Будущее страны в руках молодого поколения, считает он.

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Все новости / Политика / Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в Генсовет «Единой России»
единая россия янао артюхов
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