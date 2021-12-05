Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в Генсовет «Единой России»

Салехард, 5 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав Генсовета партии «Единая Россия». В списке из 170 членов Генерального совета «ЕР» он числится под номером десять.

Соответствующее решение было принято по результатам тайного голосования на съезде партии в Москве, сообщает «Ямал-Медиа». До этого Артюхов состоял в региональном политсовете ямальского отделения «Единой России». Губернатор пока не прокомментировал решение однопартийцев, отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора ЯНАО председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в ноябре. Артюхов отметил, что благодарен российскому лидеру за оказанное доверие. Будущее страны в руках молодого поколения, считает он.