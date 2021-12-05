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Кинолог Голубев предостерег от самолечения пневмонии у собак

Общество
Кинолог Голубев предостерег от самолечения пневмонии у собак
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Пневмония является не редким заболеванием и для собак. При этом неправильное ее лечение может привести к смерти питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, во время пневмонии происходит слипание дыхательных мешочков сердца, поэтому при развитии недуга затрудняется дыхание и появляется одышка. При первых симптомах, среди которых температура, потеря аппетита, вялость и кашель следует немедленно обратиться к врачу, так как промедление может обернуться самыми печальными последствиями, передает РИА Новости.

«Иногда собаководы не придают особого значения состоянию собаки: используют народные средства для лечения недуга или вовсе не замечают, что животное болеет. Такой подход может привести к прогрессированию заболевания, подъему температуры и гибели любимца», — отметил Голубев.

В зоне риска, сообщил специалист, собаки, которые постоянно переохлаждаются, а также имеют ослабший иммунитет. Могут заболеть пневмонией и те, кто ранее перенес травмы. Особенно при этом важно поддерживать здоровье собаки сбалансированным кормом.

У людей заболевание развивается несколько иначе, но также приводит к серьезным последствиям. Врач Александра Шилова указала на такой важный симптом пневмонии как продолжительная лихорадка.

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