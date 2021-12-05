Один человек стал жертвой извержения вулкана в Индонезии

Джакарта, 5 декабря. Минимум один человек стал жертвой извержения вулкана Семеру 4 ноября. Инцидент произошел в индонезийской провинции Восточная Ява. Соответствующей информацией поделилось агентство Reuters.

По сведениям газеты, 41 человек получил ожог во время извержения вулкана. Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что 35 человек сейчас находятся в поликлиниках.

Правительство округа Лумажанг заявило, что неизвестно местонахождение нескольких десятков человек. Медики в данный момент оказывают помощь пострадавшим. Ведомство также передало представителям СМИ видеозаписи, на которых видно, что жители ближайших к инциденту деревень спасались бегством, передает RT.

Извержения вулкана началось в субботу. Эксперты обнаружили активность Семеру утром. Людей, которые живут около инцидента ранее призвали эвакуироваться в безопасное место.