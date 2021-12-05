Инвестор Кузин посоветовал не ждать падения рубля на Новый год

Москва, 5 декабря. Рубль не преподнесет «неприятных сюрпризов» под Новый год, несмотря на то, что для российской валюты декабрь традиционно не является лучшим месяцем, заявил инвестор Михаил Кузин.

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» отметил, что введение бюджетного правила на приобретение Минфином валюты в резерв лишило рубль зависимости от цен на нефть. Российская валюта стала гораздо стабильнее, сообщил агентству «Прайм» Кузин.

Чтобы получить неприятный сюрприз в текущих условиях нужно ожидать потрясений на уровне падения цен нефтяных фьючерсов ниже нуля и пандемии. Но это крайне редкое явление, отметил Кузин.

«Мы не ждем неприятных сюрпризов от рубля под Новый год», — заявил инвестор.

Ранее аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что волатильность рубля по итогам декабря может набрать обороты. Но уже в первом квартале 2022 года российская валюта может укрепиться, считает эксперт.