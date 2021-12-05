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Пользователи Telegram посмеялись с жалобы на Зеленского из-за русского языка

Общество
Пользователи Telegram посмеялись с жалобы на Зеленского из-за русского языка
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 5 декабря. Служба уполномоченного по защите украинского языка зарегистрировала жалобу на президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для нее стало общение главы государства на русском языке в ходе пресс-марафона.

Ведомство было создано непосредственно при Зеленском. Украинцы выразили свое мнение в мессенджере Telegram.

«Завтра заседание СНБО соберется и введут санкции против шпрехенфюрера (уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь — Прим. ред.)», — шутит Дмитрий Александрович.

Е. В. Гений интересуется, когда на Украине закончится этот кошмар? По его мнению, в тот момент, когда граждане не поймут, что для его завершения нужно что-то делать.

«Вот это действительно последний анекдот… Маразм рулит в стране не пойманных воров и вечно будущего счастья», — добавил Serge H.

Пользователь Марина пишет, что Зеленский сам виноват, ведь он и назначил должность языкового омбудсмена. Она уверена, что в итоге президенту ничего не сделают.

Ранее ряд депутатов Верховной рады Украины проголосовали за предоставление президенту Владимиру Зеленскому синтезатора и подгузников на случай новой акции протеста. Однако парламент не поддержал такую инициативу.

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украина зеленский русский язык жалоба
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