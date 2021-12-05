Навка спрогнозировала победу команды Тутберидзе на олимпийском турнире в Пекине

Москва, 5 декабря. Коллектив тренера Этери Тутберидзе одержит победу на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине. Соответствующее заявление сделала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Олимпиада пройдет на территории Пекина в период с 4 по 20 февраля следующего года. Навка во время общения с представителями СМИ сообщила, что в Пекине будет болеть за россиян. Она всем пожелала здоровья.

По словам олимпийской чемпионки, это лишь кажется, что фигурное катание красивый вид спорта. Она подчеркнула, что оно крайне опасное и психологически нервное.

«Победит команда Тутберидзе в любом случае, я думаю», — спрогнозировала спортсменка.

Навка также пожелала мужчинам быть хотя бы в тройке призеров. По словам олимпийской чемпионки, победу одержит сильнейший.

Мастер спорта Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова недавно заявила, что Тутберидзе является «выдающимся тренером». По ее словам, Плющенко при этом — начинающий наставник.