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S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением

Происшествия
S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением
s7.ru  /  АО «Авиакомпания „Сибирь“»

Москва, 5 декабря. Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж выполнявшего рейс Магадан – Новосибирск самолета после ЧП с обледенением, сообщила представитель перевозчика.

Компания также ужесточит контроль обслуживания самолетов в магаданском аэропорту. Ранее S7 не исключил, что противообледенительная обработка в воздушной гавани была проведена с нарушениями.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», - сообщила РИА Новости представитель компании.

В минувший четверг, 2 декабря, аэропорт города Иркутск экстренно принял самолет, выполнявший рейс по маршруту Магадан — Новосибирск. Во время полета система воздушного судна перешла в режим ручного управления, а следом поступил сигнал об обледенении двигателей.

Из-за этого самолет потерял 2700 метров высоты, а его скорость постоянно изменялась. Пилотам удалось справиться с внештатной ситуацией и благополучно посадить воздушное судно в Иркутске.

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магадан происшествия s7
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