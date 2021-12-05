S7 временно отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением

Москва, 5 декабря. Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж выполнявшего рейс Магадан – Новосибирск самолета после ЧП с обледенением, сообщила представитель перевозчика.

Компания также ужесточит контроль обслуживания самолетов в магаданском аэропорту. Ранее S7 не исключил, что противообледенительная обработка в воздушной гавани была проведена с нарушениями.

«Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов», - сообщила РИА Новости представитель компании.

В минувший четверг, 2 декабря, аэропорт города Иркутск экстренно принял самолет, выполнявший рейс по маршруту Магадан — Новосибирск. Во время полета система воздушного судна перешла в режим ручного управления, а следом поступил сигнал об обледенении двигателей.

Из-за этого самолет потерял 2700 метров высоты, а его скорость постоянно изменялась. Пилотам удалось справиться с внештатной ситуацией и благополучно посадить воздушное судно в Иркутске.