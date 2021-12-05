Сенатор Цеков прокомментировал публикацию о планах «вторжения» России на Украину

, 5 декабря. Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины.

Член Совфеда по международным делам от Республики Крым сообщил в беседе с RT, что иностранные СМИ нагнетают ситуацию и не задумываются над ее анализом.

«Они избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы», — сообщил он.

Сенатор отметил, что после того, как пройдет январь, будут появляться публикации о том, что «нападение» якобы произойдет в феврале или в марте. По его словам, речь идет о примитивной системе оценок.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия отслеживает растущую активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи границ РФ. При этом Москва не ведет подготовку к боевым действиям на украинской территории, сообщил он.