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Вирусолог Никифоров предупредил о риске заболеть COVID-19 и гриппом одновременно

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 03:07
Общество
Вирусолог Никифоров предупредил о риске заболеть COVID-19 и гриппом одновременно
instagram.com  /  @v.v.nikiforov

Москва, 5 декабря. Коронавирус и грипп ведут «войну», в которой в прошлом году первый одержал победу. Однако сегодня ситуация изменилась и сохраняется высокая вероятность заболеть как COVID-19, так и гриппом, сообщил главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров.

По его словам, в прошлом году коронавирус оказался более приспособленным к различным условиям. По этой причине он смог отдалить грипп, однако полностью его не уничтожил.

Теперь же вирус «собрался с силами». При этом Никифоров подчеркнул, что из-за мутаций гриппа в редких случаях вакцины против него не срабатывают, об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Чтобы приготовить вакцину, ее нужно готовить летом, а летом у нас гриппа нет, значит надо смотреть, а что делается в Австралии, и думать, что в Австралии сейчас грипп есть, вот, наверное, такой же грипп придет к нам в феврале ... А он за это время успел ... поменяться. Поэтому, оказывается, что вакцина не та, привитые болеют, растет недоверие к вакцинам», — объяснил инфекционист.

Помимо этого, антитела у людей, перенесших заболевание дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения «Омикроном», а также наоборот. Как объяснил генетик Исаев, из-за большого количества мутаций новой разновидности составлять прогнозы сложно.

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грипп заболеваемость коронавирус COVID-19 мутации
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