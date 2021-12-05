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Экономист Рамазанов: картофель не будет стоить в России дороже апельсинов

Экономика
Экономист Рамазанов: картофель не будет стоить в России дороже апельсинов
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Прогнозы некоторых экспертов, что картофель в скором времени будет стоить как апельсины или даже дороже, необоснованны. Об этом заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По его словам, картофель может быть дороже апельсинов, только если он импортный. В качестве примера он привел такие сорта как «Мини» и «Органик», которые стоят в 2,5 раза дороже апельсинов. Но с российским картофелем ситуация другая, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

По его словам, отечественные сорта в 2-3 раза дешевле апельсинов и других цитрусовых. Стоимость такого картофеля не должна вырасти, так как Россия достаточно обеспечена ресурсами внутреннего потребления этого продукта.

Аналитики Fashion Consulting Group ранее спрогнозировали рост цен на одежду и обувь на 15-25%. Отдельные ретейлеры уточнили, что некоторые категории товаров в 2022 году могут подорожать и значительнее.

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цены картофель апельсины
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