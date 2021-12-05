Камчатку, Чукотку и Магаданскую область накроют сильные морозы в ближайшие дни

Москва, 5 декабря. Три региона в азиатской части России в ближайшие дни станут рекордсменами по холодной погоде. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Камчатке, Чукотке и в Магаданской области температура воздуха опустится до 43-48 градусов мороза. В европейской части России холоднее всего будет в Ненецком автономном округе и Коми. В них прогнозируется до 35 градусов мороза, передает ТАСС слова Вильфанда.

Теплая погода в России установилась на этих выходных в Краснодарском крае, пока в Центральной России наблюдаются снегопады. В воскресенье, 5 декабря, на юге воздух прогреется до 16 градусов тепла.