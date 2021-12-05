Полянский сравнил сбежавшую в Литву Тихановскую с «Неуловимым Джо»

Москва, 5 декабря. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский усомнился, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская является влиятельной женщиной и сравнил ее с героем известного анекдота.

Недавно издание Financial Times включило Тихановскую, проживающую сейчас в Литве, в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года. Сенатор удивился этому факту.

«Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен», — Полянский в своем Telegram-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказал мысль, что Тихановская, проживающая в Литве, не хочет возвращаться в страну, так как «она в шоколаде», у нее уже «другие мужья». Глава государства предположил, что политик и не собиралась возвращаться домой, тем более это желание не актуально сейчас, когда на женщину завели уголовное дело.