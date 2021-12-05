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Пушилин заявил о необходимости начинать диалог «о соседстве» с Украиной

Политика
Пушилин заявил о необходимости начинать диалог «о соседстве» с Украиной
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 5 декабря. Донецкой Народной Республике нужно начать диалог «о соседстве» с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, с избранием Зеленского главой Украины был связана небольшая надежда на то, что новый президент пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса. Хотя в ДНР и ЛНР «понимали, что США не даст ему это сделать». По словам Пушилина, руководству республики следовало бы начать переговоры «о соседстве» с Киевом.

«Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», — сказал Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина фактически отказалась от попыток мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По ее словам, законопроект о допуске иностранных войск на Украину противоречит Минским соглашениям.

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