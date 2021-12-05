Дерипаска предложил расширить инвестиции в Сибири для снижения инфляции в России

Москва, 5 декабря. Расширение инвестиций в Сибири и на Дальнем Востоке вызовет снижение инфляционного давления в России. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен в своем Telegram-канале написал, что регионы Сибири и Дальнего Востока имеют огромный потенциал. Однако для его реализации нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которых сейчас там нет, подчеркнул он.

Дерипаска считает, что расширение инвестиций в этих регионах вызовет рост предложения и снижение инфляционного давления в России. По его словам, рост производственного потенциала в переработке сырья обеспечит необходимый для этого структурный сдвиг в экономике.

Ранее эксперт Павел Баженов назвал ужасной ситуацию на топливном рынке Сибири и Дальнего Востока. По его словам, большое число независимых операторов могут повышать цены, исходя из оптовых реалий.