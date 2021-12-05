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Захарова ответила на слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО
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Захарова ответила на слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 01:58
Политика
Захарова ответила на слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки помнить о мировых событиях, к которым были причастны США.

В своем Telegram-канале Захарова процитировала слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО и позиции России по этому вопросу. В частности, представитель Белого дома заявила о важности помнить, «кто является в этой ситуации провокатором».

В ответ Захарова напомнила о некоторых событиях, которые происходили в мире при участии в США. Официальный представитель МИД РФ отметила, что важно помнить о том, «кто сбросил атомную бомбу на гражданское население в Хиросиме и Нагасаки», кто во Вьетнаме уничтожал людей напалмом, бомбил снарядами с обедненным ураном мирных жителей Белграда и «лжесвидетельствовал против Багдада в Совбезе ООН».

Кроме того, Захарова напомнила о гибели главы Ирака Саддама Хусейна и ливийского лидера Муаммара Каддафи. А также о цветных революциях по всему миру и других событиях, к которым были причастны США.

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен», — заключила Захарова.

Ранее Псаки заявила, что Россия не может решать, кто может вступить в НАТО, такое решение могут принять только члены Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что в противном случае против Москвы будет введен новый виток санкций.

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