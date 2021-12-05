Режиссер «Аллеи кошмаров» хочет выпустить черно-белую версию фильма

Лос-Анджелес, 5 декабря. Режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо Дель Торо рассказал, что существует черно-белая версия фильма, представленная в нуарном жанре.

Экранизация одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема рассказывает о молодом аферисте, который делает вид, что умеет разговаривать с призраками, чтобы обмануть миллионера. Об этом сообщает ScreenRant.

Это первая работа мексиканского постановщика после оскароносной «Формы воды», выпущенной в 2017 году. В недавнем интервью режиссер рассказал, что изначально «Аллея кошмаров» должна была быть черно-белой, хотя ее сняли в цвете.

wikipedia.org / Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0

«Есть версия фильма в черно-белом варианте, которую, я надеюсь, можно будет увидеть. Это не фильм, в котором вы выключаете цвет. Фильм почти похож на черно-белый трафарет, который затем имеет еще один слой цвета. Если вы видели фильм в черно-белом цвете, это не значит, что вы просто убрали цвет. Это выглядит как фильм 1940-х годов в каком-то поразительном смысле», — отметил Дель Торо.

Ранее голливудская актриса Кирстен Данст рассказала, как участвовала в кастинге на роль в фильме «Интервью с вампиром», но едва не провалила его из-за своего роста.