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Зендая вспомнила о забавных случаях во время съемок «Человека-паука — 3»

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 01:44
Шоу-бизнес
Зендая вспомнила о забавных случаях во время съемок «Человека-паука — 3»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 5 декабря. Актриса Зендая рассказала, что из-за разницы в росте у них с коллегой Томом Холландом во время съемок «Человека-паука: Нет пути домой» возникли проблемы.

Артистка играет роль Мишель Джонс на протяжении трех кинолент о супергерое. В недавнем интервью в шоу Грэма Нортона она рассказала о забавной истории, которая случилась во время съемок ее приземления с Холландом.

«Я не знаю, в этом ли дело, но Человек-паук в одной из сцен поднимает меня на вершину моста и оставляет там. Итак, он должен мягко, поставить Эм-Джей на мост и уйти от нее. Из-за нашей разницы в росте я приземлялась раньше него (мы оба были привязаны)», — отметила актриса.

Том добавил, что он, как супергерой, должен выглядеть круто. Однако в этом моменте Зендая ставила свои ноги раньше, а он зависал в воздухе и казалось, что девушка ловит его на руки.

«Ты действительно был очень мил в этом моменте. Ты такой: "О боже, спасибо тебе"», — резюмировала артистка.

Ранее голливудский актер Майкл Джей Фокс объяснит культовость франшизы «Назад в будущее». По его мнению, она помогает осознать важность достижений человека и его пройденного пути.

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