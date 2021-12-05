Вашингтон, 5 декабря. Дипломатическое взаимодействие может помочь избежать «трагического» насилия на Украине, заявил американский посол Джон Салливан.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял о «необычном усилении» российских военных на границе с Украиной. Вашингтон оценивает это как «дестабилизирующие действия» и надеется на возможность избежать насилия на Украине с помощью «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы, передает РБК.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден велел ему строить стабильные отношения с Россией. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 декабря американский посол продолжил взаимодействие по вопросу Украины.

Западные СМИ ранее начали сообщать о якобы существующих планах России на «вторжение» на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эту информацию.

Запад не устает нагнетать страсти вокруг темы «возможного вторжения» России на Украину. Этот же нарратив транслирует и официальный Киев. Однако с 2014 года именно Киев ведет против Москвы необъявленную войну, в которой агрессором выступает именно украинская сторона, считает публицист Андрей Союстов.