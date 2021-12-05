Юрист Соловьев напомнил о возможности не платить налог с продажи авто

Москва, 5 декабря. Есть минимум два случая, когда россиянин не обязан платить налог вовсе или когда могут быть применены налоговые вычеты, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Обязанности по уплате налога не возникает, если человек дарит автомобиль близкому родственнику. Это же касается и процедуры наследования.

Однако этот факт должен быть подтвержден документально – завещанием или договором дарения, предупредил юрист в беседе с «Прайм». По истечении трех лет с момента покупки автомобиля владелец имеет полное право его продать, не платя налог.

В случае, если трех лет не прошло, но автомобиль продавать нужно, то владелец может прибегнуть к одному из двух видов налоговых вычетов. Первый в соответствии со пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ и равняется фактическим расходам на покупку транспортного средства. Второй — в случае, если хозяин потерял документы на машину.

Недавно новый регламентирующий проведение автомобильных сервисных кампаний ГОСТ начал работу в России, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Армении. ГОСТ распределяет сервисные кампании в зависимости от вовлечения в процесс Росстандарта.