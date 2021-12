Актриса Оливия Спенсер рассказала, что живет с призраком

Лос-Анджелес, 5 декабря. В шоу ведущей Эллен Дедженерес голливудская актриса Октавия Спенсер рассказала, что не только верит в призраков, но и живет с одним из них в своем доме.

Артистка дала интервью, в котором говорила преимущественно о новом фильме «Столкновение» с Ризом Ахмедом в главной роли. Во время беседы она рассказала, что верит в НЛО и призраков. По ее словам, она даже купила дом актера и в нем живет его дух. Об этом сообщает Fox News.

.@OctaviaSpencer has a ghost in her house, but he doesn’t haunt her. They have boundaries. pic.twitter.com/qkQgTQaakF