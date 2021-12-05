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Актриса Оливия Спенсер рассказала, что живет с призраком

Шоу-бизнес
Актриса Оливия Спенсер рассказала, что живет с призраком
flickr.com  /  NASA HQ PHOTO / CC BY-NC-ND 2.0

Лос-Анджелес, 5 декабря. В шоу ведущей Эллен Дедженерес голливудская актриса Октавия Спенсер рассказала, что не только верит в призраков, но и живет с одним из них в своем доме.

Артистка дала интервью, в котором говорила преимущественно о новом фильме «Столкновение» с Ризом Ахмедом в главной роли. Во время беседы она рассказала, что верит в НЛО и призраков. По ее словам, она даже купила дом актера и в нем живет его дух. Об этом сообщает Fox News.

«Я выросла, смотря вестерны, и я купила этот дом. Он принадлежал парню, который снимался в вестернах, и я была его фанаткой. Я думаю, что он мой защитник. Я люблю его, потому что он как бы разбирается с плохими людьми, которых там быть не должно. Он их прогоняет. Если они останутся у меня, то не захотят возвращаться», — рассказала актриса.

Она добавила, что у нее дома периодически закрываются двери и гаснет свет. Спенсер подчеркнула, что призрак мог бы преследовать ее повсюду, но не делает этого, поскольку между ними установились границы.

Ранее британский режиссер Ридли Скотт грубо высказался в ответ российскому кинокритику Антону Долину. Блогер сравнил его новый фильм «Последняя дуэль» с предыдущими работами «Царство небесное» и «Робин Гуд».

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кино призраки октавия спенсер
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