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Белый дом: переговоры между Путиным и Байденом по видеосвязи состоятся 7 декабря

Общество
Белый дом: переговоры между Путиным и Байденом по видеосвязи состоятся 7 декабря
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Об этом информирует Белый дом.

Президенты затронут ряд двусторонних вопросов. В том числе речь будет идти о стратегической стабильности, сфере киберпространства и региональных вопросах, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Она также подчеркнула, что Байден намерен напомнить об обеспокоенности США «военной активностью Россию» на границе с Украиной. Заявление Псаки сделала в субботу.

Ранее стало известно, что Байден готовится к виртуальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ранее сообщила газета The Washington Post.

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