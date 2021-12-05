Белый дом: переговоры между Путиным и Байденом по видеосвязи состоятся 7 декабря

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Об этом информирует Белый дом.

Президенты затронут ряд двусторонних вопросов. В том числе речь будет идти о стратегической стабильности, сфере киберпространства и региональных вопросах, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Она также подчеркнула, что Байден намерен напомнить об обеспокоенности США «военной активностью Россию» на границе с Украиной. Заявление Псаки сделала в субботу.

Ранее стало известно, что Байден готовится к виртуальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ранее сообщила газета The Washington Post.