Опергруппа генштаба ВСУ на линии разграничения в Донбассе может готовить операцию

Москва, 5 декабря. Украинские власти впервые с 2015 года развернули в Донбассе оперативную группу генштаба на линии разграничения, рассказали эксперты в беседе с «Известиями».

Власти Украины стягивают силы на границу с ДНР и ЛНР. Впервые с момента поражения ВСУ в Дебальцево в зоне конфликта развернут пункт управления генерального штаба.

МИД РФ ранее сообщал, что возле линии разграничения находятся около 125 тысяч украинских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Минские соглашения нужно соблюдать, для этого Москва готова к контактам с США.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что повышенная военная активность властей Украины может указывать на подготовку к силовой операции. Однако они не начнут ее без отмашки со стороны кураторов.

Бывший сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров рассказал газете, что последние месяцы на линии соприкосновения отмечается заметное обострение. По его словам, участились обстрелы крупнокалиберными снарядами.

«Если еще летом работы «крупным калибром» были чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мы регулярно видим сообщения о применении 120-мм минометов и 122-мм артиллерии», — сообщил эксперт.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины. По его словам, люди невероятно устали, поскольку они переживают сильное горе.