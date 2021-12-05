ГОСТ по проведению автомобильных сервисных кампаний начал действовать в России

Москва, 5 декабря. Новый регламентирующий проведение автомобильных сервисных кампаний ГОСТ начал действовать в России, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Стандарт относится к автомобилям, мотоциклам, мотороллерам, мопедам, скутерам, квадрициклам и трициклам, а также к грузовикам, прицепам и полуприцепам. Документ регламентирует правила отзыва автомобилей производителями.

«С появлением ГОСТ 34725-2021, разработанного с непосредственным участием автопроизводителей, у всех изготовителей и официальных представителей компании-изготовителя на территории Российской Федерации появился единообразный стандартизированный механизм по анализу рисков, их идентификации, критериев их оценки и, по результатам этого анализа — механизм принятия решения о необходимости организации и осуществления отзывной кампании», — рассказали газете «Известия» в пресс-службе Росстандарта.

ГОСТ делит сервисные кампании в зависимости от вовлечения в процесс Росстандарта. Возможен добровольный отзыв под контролем производителя (его представителя, поставщика или продавца автомобиля) или под наблюдением надзорного органа.

Третий вид отзыва будет принудительным. В этом случае кампанию инициирует Росстандарт, в том числе из-за недобросовестного поведения поставщика или продавца.

Ранее пресс-служба Минтранса Росси сообщила, что новая транспортная стратегия до 2035 года не предусматривает ограничений при развитии всех видов транспорта, в том числе личного. Одним из ключевых направлений в рамках стратегии является повышение уровня экологичности транспортного комплекса, добавили в ведомстве.