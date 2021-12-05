Digital Security: россияне чаще всего получают вирусы из писем по теме инвентаризации

Москва, 5 декабря. Интернет-рассылка писем по теме инвентаризации стала самой опасной среди мошеннических уловок при помощи фишинга. Перед ней оказались уязвимы 30% сотрудников российских компаний, говорится в исследовании Digital Security.

Так, половина россиян не смогли распознать письмо от мошенников и скачали на свой компьютер прикрепленный файл. При этом в 21% случаев они запустили программу, тем самым активировав вирус.

Наиболее опасной темой писем оказалась «Инвентаризация». Вложения из них скачали 64% российских сотрудников, а запустили файл 30%. При этом одно такое письмо способно произвести атаку на целую компанию, сообщил «Известиям» аналитик Digital Security Александр Багов.

«Необходимо иметь в виду, что одного удачного письма бывает достаточно для развития атаки на целую компанию. Успешно реализованная злоумышленником схема, направленная на сотрудников, может привести к утечке ценных данных и потере денежных средств со счетов организации, ― объяснил он.

При помощи интернета мошенники способны множеством различных способов обмануть даже самого бдительного человека. Как сообщили в DRP Group-IB, самым простым и надежным способом защиты от уловок киберпреступников является «режим паранойи».