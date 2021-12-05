Использование чужого QR-кода может стать причиной штрафа в 80 тыс. рублей

Москва, 5 декабря. Суды пополняются делами, которые имеют связь с поддельными документами о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Приобретение поддельной справки влечет за собой уголовную ответственность.

Максимальным наказанием за покупку сертификата о вакцинации является лишение свободы на срок до одного года. Применение чужого или поддельного QR-кода в данный момент остается вне правового поля. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия».

Если код имеют ссылку на справку о прививке с номером, датой рождения и датой вакцинации, то такой QR-код является официальным документом. Применение заведомо поддельного QR-кода в результате может привести к штрафу от 80 тысяч рублей до заключения под стражу на срок до одного года.

Власти России недавно решили избавить военнослужащих от необходимости получать QR-код. В результате военным придется показывать только справку о вакцинации и документы, подтверждающие личность.