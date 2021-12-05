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Ученые из Якутии создали рентген для диагностики здоровья деревьев

Наука
Ученые из Якутии создали рентген для диагностики здоровья деревьев
pixabay.com  /  Lars_Nissen

Якутск, 5 декабря. Специалисты Арктического государственного агротехнологического университета сконструировали рентгеновский аппарат, который позволит выявлять гниль и другие повреждения внутри ствола растущего дерева.

Использующееся сейчас оборудование проводит диагностику дерева слишком долго — процедура длится около часа. Разработка якутских ученых позволит сократить это время до пяти минут, информируют «Известия». Для проверки дерева источник рентгеновского излучения устанавливается с одной стороны ствола, а приемник — с другой. Вес всей системы всего десять килограмм.

С помощью рентгеновского излучения внутри ствола можно определить любую гниль, сучки, трещинки, поражения насекомыми размером от одного миллиметра и другие повреждения. Новая система позволит диагностировать растение, не нарушая его целостность.

Для проверки особо толстых стволов, перемещая прибор по их окружности, можно сделать несколько снимков, которые затем компьютерной программой объединяются в одно подробное изображение. Полученные снимки с GPS-координатами места съемки по Wi-Fi отправляются на ноутбук или смартфон оператора.

Недавно специалисты напомнили, что в живых елках, которые принято ставить дома на Новый год и Рождество, содержатся аллергены и десятки видов плесени. Об этом сообщает со ссылкой на британского аллерголога Макса Вайсберга The Sun.

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ученые деревья рентген
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