ВОЗ сообщит России о необходимости инспекции по «Спутнику V» в конце декабря

Москва, 5 декабря. ВОЗ проинформирует Россию о необходимости новой инспекции на российских предприятиях по производству вакцины «Спутник V» после «корректирующих и превентивных действиях» по проведенным инспекциям.

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил ТАСС, что в октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все необходимые правовые соглашения для включения «Спутника V» в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. Подписание этих документов является предварительным условием для всех заявителей, чтобы начать оценку.

Представитель ВОЗ отметил, что на встрече в конце ноября ВОЗ и РФПИ обсудили вопрос о необходимости дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности вакцины. РФПИ обязался представить детальную дорожную карту предоставления данных.

РФПИ и производителям вакцины потребуется направить в ВОЗ обновленные сведения о «корректирующих и превентивных действиях» относительно «замечаний по инспекциям». Как только заявка по корректирующим и превентивным действиям будут получена, заявителю будет передано решение о необходимости проведения инспекции.

Линдмайер уточнил, что необходимые данные поступят в ВОЗ к концу декабря. Этого не случится, пока не ожидается проведение инспекции, отметил официальный представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что инспекция ВОЗ по признанию «Спутника V» приедет в Россию не ранее января. При этом причины такой задержки не уточнялись.