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Пушилин назвал обострение в Донбассе одним из самых серьезных с 2014-2015 годов

Политика
Пушилин назвал обострение в Донбассе одним из самых серьезных с 2014-2015 годов
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr

Донецк, 4 декабря. В Донбассе на линии соприкосновения в настоящее время сложилась серьезная ситуация, которой не было с 2014-2015 годов, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, серьезность ситуации придают не только звучащие из Киева заявления. Об обострении говорит и количество стянутой в регион техники и личного состава.

«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», — сообщил в эфире «Соловьев Live» Пушилин.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что страны НАТО подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к развязыванию полномасштабного конфликта с Россией. Эксперт отметил, что у России нет агрессивных планов в отношении Киева, Москва делает все возможное, чтобы сохранить мир и восстановить отношения с украинской стороной.

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украина пушилин днр донбасс
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