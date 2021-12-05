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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Александр Златопольский

Видео

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал актер и продюсер Александр Златопольский.

В феврале-марте 2022 года начнутся съемки фильма «День отца». Продюсером проекта выступает Александр Златопольский. Об этом он впервые рассказал на шоу «Давай поговорим». Известно, что главную роль в фильме исполнит Михаил Боярский, а также проявили к проекту интерес остальные «мушкетеры» — Вениамин Смехов и Валентин Смирнитский. Сам Златопольский не стремится к тому, чтобы у зрителей выстраивался ассоциативный ряд с творением Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Однако впервые с Боярским и его коллегами по фильму он познакомился именно на съемочной площадке «Возвращения мушкетеров».

Подтверждено участие в проекте звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, а также певицы и актрисы Юлии Проскуряковой, супруги Игоря Николаева. Сопродюсером фильма станет Том Джордж из Великобритании. Он занимался выпуском фильма «В тылу врага». Джорджу будет доверено продвижение проекта «День отца» на мировые платформы. С ним Александр познакомился на кинофестивале в Каннах в 2018 году. Будучи частью съемочной группой фильма Айка, в котором он сыграл одну из ролей, приехал в Канны и Златопольский. Его представили Тому Джорджу, и британский продюсер его сразу утвердил на роль.

Златопольский также рассказал о совместном проекте с голливудским актером Луисом Мэндилором. Стоит отметить, что я в 2018 году на кинофестивале Bridge of Arts познакомился с Мэндилором. Он произвел на меня в беседе очень позитивное впечатление, был открыт и общителен. Приезжал он на фестиваль с продюсером Иссой «Джо» Заруи, с которым мне также удалось побеседовать в рамках эксклюзивного интервью.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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вадим манукян златопольский
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