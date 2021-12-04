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Росавиация: маневры НАТО в Черном море создают риски для гражданских воздушных судов

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 23:06
Общество
Росавиация: маневры НАТО в Черном море создают риски для гражданских воздушных судов
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Москва, 4 декабря. Возросшая активность самолетов НАТО возле российских границ, в том числе над Черным морем, создает значительные риски опасных инцидентов по отношению к гражданским воздушным судам. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее над Черным морем самолет-разведчик НАТО CL600 производил полеты с интенсивным снижением высоты с 11 тысяч метров над землей до 9,2 тысячи. Совершая маневр, воздушный транспорт пересек маршрут движения гражданских судов. При этом экипаж самолета игнорировал неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения.

«Почти одновременно, через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и CL650, государственной принадлежности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорт Скопье (Северная Македония)», — говорится в сообщении.

Столкновения удалось избежать благодаря мерам, принятым российскими диспетчерами. Однако полеты военных самолетов НАТО в регионе создают прямые риски безопасности гражданских судов в регионе, в связи с чем российские авиационные власти направят протест по дипломатическим каналам.

Инцидент с американским самолетом-разведчиком произошел утром 3 октября. Из-за того, что экипаж истребителя не отвечал на многочисленные запросы органов обслуживания движения, пассажирский лайнер «Аэрофлота» был вынужден сменить свой курс.

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