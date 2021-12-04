Экс-генпрокурор Украины заявил о существовании в России некого «черного списка»

Киев, 4 декабря. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о якобы существующем «черном списке», который может послужить ключом к переговорам между Киевом и Москвой.

Луценко отметил, что первым в нем значится экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, третий — экс-премьер Арсений Яценок. По его словам, в якобы имеющем место списке еще есть лица.

«Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет», — высказался экс-чиновник.

Переговоры между росссийским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским могут начаться после ареста людей из «черного списка». При этом он не уточнил, откуда он взял такую информацию.

Месяц назад Луценко предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны. По его мнению, это единственный план.