Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 00:13
00:10
Происшествия
Женщина погибла после столкновения легковушек с грузовиком под Архангельском
00:10
Общество
ВОЗ сообщит России о необходимости инспекции по «Спутнику V» в конце декабря
00:02
Политика
Политолог Рогов объяснил, зачем украинский военный вертолет пересек границу Белоруссии
23:38
Политика
Пушилин назвал обострение в Донбассе одним из самых серьезных с 2014-2015 годов
23:20
Происшествия
Похитивших 500 тыс. долларов преступников задержали в Петербурге
23:06
Общество
Росавиация: маневры НАТО в Черном море создают риски для гражданских воздушных судов
23:04
Политика
Экс-генпрокурор Украины заявил о существовании в России некого «черного списка»
22:47
Происшествия
Турецкие правоохранители предотвратили теракт на демонстрации с участием Эрдогана
22:42
Происшествия
Взрыв в Натанзе произошел из-за учебного запуска ракеты сил ПВО
22:29
Весь мир
СМИ сообщают о «токсичной атмосфере» в команде вице-президента США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-генпрокурор Украины заявил о существовании в России некого «черного списка»

Политика
Экс-генпрокурор Украины заявил о существовании в России некого «черного списка»
wikipedia.org  /  Vadim Chuprina

Киев, 4 декабря. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о якобы существующем «черном списке», который может послужить ключом к переговорам между Киевом и Москвой.

Луценко отметил, что первым в нем значится экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, третий — экс-премьер Арсений Яценок. По его словам, в якобы имеющем место списке еще есть лица.

«Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет», — высказался экс-чиновник.

Переговоры между росссийским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским могут начаться после ареста людей из «черного списка». При этом он не уточнил, откуда он взял такую информацию.

Месяц назад Луценко предложил Зеленскому покинуть пост президента для спасения страны. По его мнению, это единственный план.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-генпрокурор Украины заявил о существовании в России некого «черного списка»
порошенко луценко черный список
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать