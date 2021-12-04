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Турецкие правоохранители предотвратили теракт на демонстрации с участием Эрдогана

Происшествия
Турецкие правоохранители предотвратили теракт на демонстрации с участием Эрдогана
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 4 декабря. Турецкие сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористическую атаку в городе Сиирт, в котором состоялась демонстрация с участием главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сотрудники спецслужб обезвредили бомбу. Соответствующей информацией поделился заместитель главы правящей партии справедливости и развития Хамза Даг. По его словам, злоумышленники заложили бомбу под машиной полицейского, который работает в Мардине. Преступники собирались взорвать устройство, когда автомобиль приедет в Сиирт.

Даг подчеркнул, что правонарушители планировали сорвать демонстрацию. По словам заместителя главы партии, существуют люди, которые пытаются разрушить мирную среду. Он поделился соответствующим заявлением во время эфира на телеканале CNN Turk.

Российские правоохранители недавно задержали украинского агента военной разведки. Его направили в страну для совершения теракта, сообщает RT.

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