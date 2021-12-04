Взрыв в Натанзе произошел из-за учебного запуска ракеты сил ПВО

Тегеран, 4 декабря. Взрыв в Натанзе не имеет отношения к расположенному поблизости ядерному объекту, он был вызван учебным запуском ракеты сил ПВО. Об этом рассказал руководитель района Натанз Рамазан Али Фердоуси.

Местные военнослужащие также подтвердили информацию об учебных стрельбах. Нет поводов для беспокойства, сообщило командование силами ПВО в Натанзе.

«Ракета сил ПВО была выпущена в небо с целью проверки системы быстрого реагирования на возможное нападение», — цитирует Фердоуси агентство IRNA.

В результате взрыва никто не пострадал. Кроме того, ядерный объект никак не связан с инцидентом, рассказали анонимные собеседники агентства. Инцидент случился в районе Бадруд, который находится в 20 км от ядерного объекта в Натанзе, взрывная волна повредила двери жилых домов. Никто не пострадал, обошлось без жертв.