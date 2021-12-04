Перевозивший пиротехнику грузовик «зажег» на трассе в Казахстане

Нур-Султан, 4 декабря. Перевозивший пиротехнику грузовик загорелся на трассе в Акмолинской области Казахстана, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло на 212-м километре дороги «Нур-Султан — Щучинск» в Бурабайском районе. В 21.26 (18.26 по московскому времени) загорелся полуприцеп грузового автомобиля, в котором находились пиротехнические изделия. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данным ведомства, кабина грузовика при пожаре не пострадала, однако полностью сгорел полуприцеп. Пожар был локализован в 22.05 (19.05 по московскому времени). Жертв и пострадавших нет. Движение автомобилей на трассе восстановлено, отмечают в ведомстве.

Ранее сотрудники полиции на Камчатке потушили загоревшийся от фейерверка автобус. Правоохранители успели ликвидировать огонь еще до приезда пожарных. В настоящий момент стражи порядка ищут того, кому принадлежал фейерверк.