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Перевозивший пиротехнику грузовик «зажег» на трассе в Казахстане

Происшествия
Перевозивший пиротехнику грузовик «зажег» на трассе в Казахстане
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Нур-Султан, 4 декабря. Перевозивший пиротехнику грузовик загорелся на трассе в Акмолинской области Казахстана, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло на 212-м километре дороги «Нур-Султан — Щучинск» в Бурабайском районе. В 21.26 (18.26 по московскому времени) загорелся полуприцеп грузового автомобиля, в котором находились пиротехнические изделия. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данным ведомства, кабина грузовика при пожаре не пострадала, однако полностью сгорел полуприцеп. Пожар был локализован в 22.05 (19.05 по московскому времени). Жертв и пострадавших нет. Движение автомобилей на трассе восстановлено, отмечают в ведомстве.

Ранее сотрудники полиции на Камчатке потушили загоревшийся от фейерверка автобус. Правоохранители успели ликвидировать огонь еще до приезда пожарных. В настоящий момент стражи порядка ищут того, кому принадлежал фейерверк.

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Казахстан пожар фейерверк
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