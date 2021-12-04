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Власти Чили зафиксировали первый случай заражения коронавирусной мутацией «Омикрон»

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 22:26
Общество
Власти Чили зафиксировали первый случай заражения коронавирусной мутацией «Омикрон»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сантьяго, 4 декабря. Правительство Чили зарегистрировало первый случай заражения коронавирусной мутацией «Омикрон» в стране вслед за другими государствами.

Штамм «Омикрон» был впервые обнаружен на территории ЮАР 8 ноября. Информацией об этом поделился Национальный институт инфекционных заболеваний. Эту мутацию назвали вариантом, который вызывает обеспокоенность, передает RT.

Недавно первый случай заражения штаммом «Омикрон» был зафиксирован на территории Соединенных Штатов. Выявление произошло в штате Калифорния. Мутацию зарегистрировали в самом густонаселенном регионе США.

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