Walt Disney представляет: шесть неочевидных анимационных шедевров студии

5 декабря 1901 года на свет появился американский мультипликатор, кинорежиссер, продюсер и основатель компании имени себя Уолтер Дисней. Его выдающиеся заслуги и вклад в развитие киноискусства сложно переоценить — в копилке мастера целых 26 статуэток «Оскар», и это абсолютный рекорд в истории. За годы плодотворной работы студия The Walt Disney Company выпустила 60 полнометражных анимационных фильмов — пускай не каждый из них снискал невероятный зрительский успех, очевидно другое: на добрых и красочных картинах выросло не одно поколение детей по всему миру.

По такому случаю ФАН решил собрать топ не самых известных работ студии, ознакомиться с которыми можно (и нужно!) всей семьей, для чего как нельзя кстати подходит заснеженный и прохладный вечер воскресенья, согласитесь?

Коты-аристократы (1970)

Кадр из мультфильма «Коты-аристократы» /

Очаровательная музыкальная комедия о злоключениях благородного кошачьего семейства. События разворачиваются в Париже 1910 года и крутятся вокруг кошки-матери Герцогини и ее троих котят. Волею судьбы — а вернее, из-за алчного и хитрого дворецкого Эдгара — бедняжки оказываются на улице, вдали от родной хозяйки. Здесь-то на их пути и появляется свободолюбивый и обаятельный уличный кот по имени Абрахам де Лейси Джузеппе Кейси Томас О’Мэлли — и с этого момента начинается их трудное, но полное забавных приключений возвращение домой.

Спасатели (1977)

Кадр из мультфильма «Спасатели» /

23-й по счету полнометражный мультфильм студии стал экранизацией книг «Спасатели» и «Мисс Бьянка» английской писательницы Марджери Шарп. В ее удивительной вселенной существует параллельный нашему мир, в котором мыши ведут себя точно как люди. Устройство мышиного мира настолько схоже с людским, что в нем существует Общество помощи и спасения — своеобразный аналог ООН. Соответственно, его членами являются мыши-делегаты из разных стран, среди которых наши герои — блистательная Бьянка и отважный Бернард. Первой миссией команды становится спасение сироты Пенни, похищенной злобной охотницей за драгоценными камнями.

Лис и пес (1981)

Кадр из мультфильма «Лис и пес» /

До боли трогательная история о дружбе, казавшейся невозможной, — дикого лисенка Тода и щенка охотничьей породы Коппера. Малышей сводит случай, и они, рожденные быть врагами, проходят долгий путь от симпатии до ненависти, а потом вновь — к уважению и любви. На создание этой поучительной истории студия потратила 12 миллионов долларов, которые окупились в прокате почти в шесть раз. Но несмотря на коммерческий успех, реакция кинокритиков была неоднозначной: многие посчитали мультфильм слишком консервативным по части задумки и оформления. Однако звучало и другое мнение: профессионалы и зрители хвалили ленту за центральную идею о том, как предубеждения могут отравлять даже самые светлые отношения.

Планета сокровищ (2002)

Кадр из мультфильма «Планета сокровищ» /

Культовый приключенческий роман Роберта Льюиса Стивенсона ставили на театральных подмостках и переносили на киноэкран, однако версия от Disney стала по-настоящему оригинальной интерпретацией. Примечательно в ней то, что перед зрителем разворачивается не классическая морская история, а действие в стиле аэропанка — одна из разновидностей стимпанка. Простыми словами, герои живут не на Земле, а на искусственных планетах, свободно бороздят космические просторы, а Планета сокровищ является самой известной в этом мире легендой — известной и любимой у юного бунтаря Джима Хокинса, для которого с попавшей в его руки пиратской карты начинается главное приключение в жизни.

Братец Медвежонок (2003)

Кадр из мультфильма «Братец Медвежонок» /

Один из последних классических мультфильмов Disney, выполненный в традиционной двумерной технике (студия откажется от нее в 2004 году ради 3D-анимации). В центре сюжета — индейское племя и юный Кенай, по вине которого гибнет родной брат. В наказание за совершенный поступок, полный злобы и гнева, древние духи превращают парня в медведя, чтобы он усвоил урок и принял свою настоящую судьбу. С этого момента герою приходится пройти немало испытаний — и обрести не только себя, но и новую семью.

В гости к Робинсонам (2007)

Кадр из мультфильма «В гости к Робинсонам» /

Красочная фантастическая комедия создана по мотивам детской книги Уильяма Джойса «Один день с Уилбуром Робинсоном». Главный герой — добрый и чрезвычайно умный изобретатель Льюис, живущий в приюте для детей. Решив отыскать свою мать, он создает изобретение для сканирования памяти, что совершенно неожиданным образом приводит его к знакомству с мальчиком из будущего по имени Уилбур. Скрываясь от злодеев, новоиспеченные знакомые перемещаются в будущее, где Льюис знакомится с большим, дружным и немного причудливым семейством Робинсонов. Очарованный персонажами из этого семейства мальчик даже не подозревает, как тесно связан с каждым из них.