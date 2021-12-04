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ВОЗ озвучила будущий принцип наименования новых штаммов коронавируса

Общество
ВОЗ озвучила будущий принцип наименования новых штаммов коронавируса
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Женева, 4 декабря. Решение по наименованию новых мутаций коронавируса после завершения букв греческого алфавита будет принимать специальная группа экспертов. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ВОЗ начала использовать греческий алфавит для наименования вариантов в мае 2021 года, чтобы людям было проще отслеживать мутации, не привязывая их к местам, где они впервые были выявлены. Новые варианты могут появиться где угодно и в любое время, заявила она.

«Вопросы по присвоению названий и использованию номенклатур относятся к компетенции специальной рабочей команды экспертов Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов, которая предоставляет свои рекомендации ВОЗ. Научные группы ВОЗ формируются из различных ученых, не являющихся сотрудниками ВОЗ», — рассказала Вуйнович.

Ранее ВОЗ составила временные рекомендации по борьбе со штаммом коронавируса «Омикрон». В список входит усиление эпиднадзора, проведение полевых исследований и лабораторных оценок, сообщила Вуйнович.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 38 странах. Об этом информирует «Парламентская газета» со ссылкой на данные ВОЗ.

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