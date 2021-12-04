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Египет запретил ввоз животных из Ливии после вспышки лихорадки Рифт-Валли

Весь мир
Египет запретил ввоз животных из Ливии после вспышки лихорадки Рифт-Валли
mcxrd.ru  /  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Каир, 4 декабря. Власти Египта запретили ввоз животных из Ливии. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства и мелиорации Абдель Хаким Махмуд изданию Cairo24.

Чиновник объяснил решение тем, что на территории соседней страны зафиксировали очаги лихорадки Рифт-Валли. От заболевания пострадало несколько голов скота.

По словам Махмуда, министерство в настоящее время предпринимает меры предосторожности. Вооруженные силы проинформированы о необходимости ужесточить контроль на границе с Ливией для предотвращения ввоза любых животных. Ведомство также обратилось к властям приграничных провинций с просьбой повысить уровень максимальной готовности перед угрозой распространения инфекции.

Лихорадка Рифт-Валли — это вирусное заболевание, которое в первую очередь поражает животных. В редких случаях оно также может инфицировать людей.

Ранее глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи переговорил в Египте с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили последние политические события.

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